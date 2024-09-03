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Рахмонов ответил чемпиону UFC Мухаммаду: «Я финишировал 18 бойцов до тебя»

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Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов прокомментировал недавнее высказывание чемпиона UFC в среднем весе Белала Мухаммада.

Ранее 36-летний американец заявил, что одержит досрочную победу над Рахмоновым.

«18 бойцов до тебя пытались это сделать, и я финишировал их всех. В то же время ты провел 18 боев в UFC и финишировал только троих. Пояс UFC не дает тебе суперспособностей, братан. Кажется, он просто свел тебя с ума», — написал Рахмонов в социальных сетях.

Мухаммад стал чемпионом промоушена 27 июля 2024 года на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере. Он победил Леона Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

На счету Рахмонова 18 побед в 18 поединках в ММА.

Белал Мухаммад
Шавкат Рахмонов
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