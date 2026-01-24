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24 января, 18:30

Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео подготовки Умара к поединку с Фигередо на турнире UFC 324

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео подготовки Умара Нурмагомедова к поединку с бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC 324.

«В день боя утром нужно пропотеть и размяться хорошенько, так как вечером предстоит больная нагрузка на тело», — написал Нурмагомедов в своем Telegram-канале.

Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов против бразильской легенды, Гейджи и Пимблетт в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324

Бой Нурмагомедова и Фигередо пройдет в предварительном карде в ночь на 25 января. Турнир UFC 324 состоится в Лас-Вегасе.

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