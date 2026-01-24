Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео подготовки Умара к поединку с Фигередо на турнире UFC 324
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео подготовки Умара Нурмагомедова к поединку с бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC 324.
«В день боя утром нужно пропотеть и размяться хорошенько, так как вечером предстоит больная нагрузка на тело», — написал Нурмагомедов в своем Telegram-канале.
Бой Нурмагомедова и Фигередо пройдет в предварительном карде в ночь на 25 января. Турнир UFC 324 состоится в Лас-Вегасе.
Новости