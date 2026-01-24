UFC 324: время начала, кард боев, трансляция

Турнир UFC 324 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 января. Событие пройдет в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 324.

Время начала боев турнире UFC 324

Шоу стартует с ранних прелимов в 1.00 мск 25 января, предварительный кард начнется в 3.00 мск. Поединки главного карда — в 5.00 мск.

Главным событием вечера станет бой за временный титул в легком весе между американцем Джастином Гейджи и британцем Пэдди Пимблеттом. В соглавном событии — бой в легчайшем весе между американцем Шоном О'Мэлли и китайцем Сонгом Ядонгом.

Главный кард

Джастин Гейджи (26-5) — Пэдди Пимблетт (23-3)

Шон О'Мэлли (18-3-0-1) — Сонг Ядонг (22-8-1-1)

Валдо Кортес-Акоста (16-2) — Деррик Льюис (29-12-0-1)

Наталья Силва (19-5-1) — Роуз Намаюнас (15-7)

Арнольд Аллен (20-3) — Жан Силва (16-3)

Предварительный кард

Умар Нурмагомедов (19-1) — Дейвисон Фигейредо (25-5-1)

Андрей Пуляев (10-3) — Атеба Гутье (9-1)

Никита Крылов (30-11) — Модестас Букаускас (19-6)

Ранний предварительный кард

Алекс Перез (25-10) — Чарльс Джонсон (18-7)

Майкл Джонсон (24-19) — Александр Хернандез (18-8)

Джош Хокит (7-0) — Дензел Фриман (7-1)

Рикки Турсиос (12-5) — Кэмерон Смазерман (12-6)

Адам Фюгитт (10-5) — Тай Миллер (6-0-0-1)

Отмененные бои

Алекса Грассо (16-5-1) — Роуз Намаюнас (15-7)

Кайла Харрисон (19-1) — Аманда Нуньес (23-5)

Где смотреть UFC 324

Турнир UFC 324 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки), начало трансляции — в 1.00 мск 25 января.

Главный кард и бои прелимов покажет федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), ретрансляция доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки), начало эфира — в 3.00 мск.

Следить за результатами боев UFC 324 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.