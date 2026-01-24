Никита Крылов — Модестас Букаускас: онлайн-трансляция боя UFC 324 начнется ориентировочно в 3.30 мск

Никита Крылов проведет поединок против Модестаса Букаускаса на UFC 324 25 января

Российский боец Никита Крылов проведет поединок в полутяжелом весе против литовца Модестаса Букаускаса на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января. Вечер ММА пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Начало боя Крылов vs Букаускас — ориентировочно в 3.30 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.

ММА UFC: Крылов — Букаускас

33-летний Крылов имеет в профессиональном рекорде 30 побед и 11 поражений. На счету 31-летнего Букаускаса — 19 побед и шесть поражений.

В полном объеме турнир с 1.00 по московскому времени показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Бои предварительного и основного карда с 3.00 мск транслируют также телеканал «Матч ТВ» (ТВ и сайт), платформы «Кинопоиск» и Okko.

За результатами вечера UFC 324 можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».