ESPN опубликовал рейтинг 10 величайших бойцов MMA XXI века. Хабиба и Федора нет в топ-3

Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко включены в список лучших бойцов ММА XXI века

Издание ESPN поместила на первую строчку своего рейтинга лучших бойцов MMA XXI века экс-чемпиона UFC в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), на вторую строчку — экс-чемпиона в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2).

В тройку также вошел экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва (34-11). Экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) — на пятом месте, а Федор Емельяненко (40-7) — на шестом.

Лучшие бойцы ММА XXI века по версии ESPN:

1. Джон Джонс;

2. Жорж Сен-Пьер;

3. Андерсон Сильва;

4. Деметриус Джонсон;

5. Хабиб Нурмагомедов;

6. Федор Емельяненко;

7. Рэнди Кутюр;

8. Чак Лидделл;

9. Би Джей Пенн;

10. Камару Усман.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-8) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.