Белал Мухаммад: «Хабиб дает мне советы о том, как побить Эдвардса»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) заявил, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) дает ему ценные советы в преддверии боя с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (22-3).

«Хабиб дает мне советы о том, как я должен, по его мнению, драться, чтобы победить Леона. Он — величайший боец в MMA, и я могу отправить ему сообщение, спросить совета, и он каждый раз отвечает. Присутствие его в моей жизни бесценно», — сказал Мухаммад SHAK MMA.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.