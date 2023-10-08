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Сегодня, 13:18

Гордон Райан намекнул на завершение карьеры Джонса после боя с Миочичем

Давид Хачатрян
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Фото Соцсети

Один из лучших представителей джиу-джитсу, трехкратный чемпион ADCC, чемпион IBJJF no-gi и четырехкратный чемпион Eddie Bravo Invitational Гордон Райан написал, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) готовится завершить карьеру.

«Еще несколько дней работы с этим мужчиной. Я с нетерпением жду, когда он устроит шоу для фанатов и будет готов уйти из спорта на вершине, на своих условиях и непобежденным. Для меня большая честь быть частью этого лагеря», — написал Райан в соцсети X.

Райан участвует в тренировочном лагере Джонса к бою с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4), который состоится 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

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