Гордон Райан намекнул на завершение карьеры Джонса после боя с Миочичем

Один из лучших представителей джиу-джитсу, трехкратный чемпион ADCC, чемпион IBJJF no-gi и четырехкратный чемпион Eddie Bravo Invitational Гордон Райан написал, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) готовится завершить карьеру.

«Еще несколько дней работы с этим мужчиной. Я с нетерпением жду, когда он устроит шоу для фанатов и будет готов уйти из спорта на вершине, на своих условиях и непобежденным. Для меня большая честь быть частью этого лагеря», — написал Райан в соцсети X.

Райан участвует в тренировочном лагере Джонса к бою с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4), который состоится 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.