Шаблий прокомментировал победу Нурмагомедова над Примусом

Топовый российский легковес Bellator Александр Шаблий прокомментировал победу действующего обладателя титула Bellator в легком дивизионе Усмана Нурмагомедова над Брентом Примусом.

«Касаемо моей победы над Примусом, это стилистика. Кому-то соперник подходит, кому-то нет. Я подобрал свои ключи, а у Усмана была другая тактика. Брент — боец, про которого можно сказать «ни себе, ни людям». Может изговнять бой. Есть такое понятие. Любому может испортить бой. Один из самых неудобных соперников. Не боец высокого уровня, а просто неудобный соперник. Усман отработал так, как работал в предыдущих боя. Ничего нового. Я не смотрел на него, как на своего будущего оппонента. Конкретно таких мыслей не было. Ранее я побеждал Примуса и меня интересовало, как этот бой закончит Усман. А так у меня уже есть свой поединок и соперник на 18 ноября», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Усман встретился в клетке с Примусом 8 октября в главном событии турнира Bellator 300. Данное противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Нурмагомедова единогласным решением судей. Таким образом, он защитил чемпионский пояс Bellator в легком дивизионе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.