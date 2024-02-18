Дана Уайт оценил возможность проведения боя между Топурией и Конором

Глава UFC Дана Уайт не верит, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) когда-нибудь будет драться в полулегком весе.

«Он [Топурия] выглядит тем, кто может стать одним из величайших, ему нужно зачистить дивизион. Я не знаю, увидим ли мы снова Конора когда-нибудь в полулегком весе. Прямо сейчас я думаю, что этого никогда не произойдет», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.