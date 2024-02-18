Дана Уайт: «Мераб Двалишвили следующим подерется за пояс UFC»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) подерется с победителем боя между Шоном О'Мэлли (17-1) и Марлоном Верой (21-8).

«Да, Мераб будет следующим претендентом на титул. Сегодня он выглядел хорошо. Послушайте, по моему мнению, никому не шло на пользу отсутствие боев три года. Сехудо отлично смотрелся в первом раунде, но его выносливость во втором раунде спала», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

О'Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.

Двалишвили одолел экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.