Глава Дагестана Меликов планирует встретиться с Махачевым 25 ноября

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что планирует 25 ноября встретиться с чемпионом UFC в двух весовых категориях Исламом Махачевым.

16 ноября на турнире UFC 322 Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом в полусреднем весе.

«Конечно, будут мероприятия. Мы с ним послезавтра встретимся, поблагодарим его за то, что он делает для российского спорта в целом и для Дагестана. Он является безусловным лидером и общественного мнения, и лидером среди молодежи», — приводит слова Меликова ТАСС.

Также Меликов отметил слова Махачева о том, что Россия самая сильная страна, а Дагестан — самая сильная республика.

«Я полностью поддерживаю его слова, мы самые сильные. Спасибо Исламу за его победу, которой он это доказал», — добавил глава Дагестана.