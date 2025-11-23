Топурия выложил видео встречи с Царукяном: «Я дал тебе пощечину, а ты только посмеялся»

Россиянин Арман Царукян и испанец грузинского происхождения Илия Топурия обменялись грубостями в соцсети. Чемпион UFC выложил совместное видео и заявил, что дал пощечину Царукяну.

«Арман, каждый раз когда мы видимся, ты застываешь, как испуганная утка и не знаешь, что делать. Ты знаешь, что я обращаюсь с тобой, как хочу. Я дерусь с теми, кого дает мне UFC. Помни — я дал тебе пощечину, а ты только посмеялся, а теперь ходишь и изображаешь гангстера», — написал Топурия в соцсети X.

Царукян в ответ заявил, что Топурия не уверен в себе.

«Бро, ты тронул меня за шею так, будто мы семейное фото делали, а теперь выставляешь это пощечиной. Теперь еще больше видно, насколько ты не уверен в себе», — написал Царукян.

Топурия является чемпионом UFC в легком весе. Царукян занимает первое место в рейтинге дивизиона.

22 ноября россиянин победил Дэна Хукера удушающим приемом на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре. В Дохе присутствовал Топурия, который был в углу своего брата Александра во время боя с Бекзатом Алмаханом.