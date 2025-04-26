Гига Чикадзе и Давид Онама встретятся на турнире UFC on ESPN 66

Гига Чикадзе из Грузии и Давид Онама из Уганды встретятся на турнире UFC on ESPN 66 в ночь с 26 на 27 апреля. Начало поединка — около 5.30 по московскому времени.

ММА UFC: Чикадзе — Онама

Чикадзе — 36 лет, в его профессиональном рекорде — 15 побед и четыре поражения. В предыдущем поединке Гига уступил Арнольду Аллену.

Онаме — 30 лет, он одержал 13 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке Давид победил Роберто Ромеро.

В прямом эфире поединок Чикадзе — Онама и главный кард турнира покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Результаты боя и турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC сайта «СЭ».