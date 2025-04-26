Абус Магомедов и Мишель Перейра встретятся на турнире UFC

Российской-немецкий боец Абусупьян Магомедов встретится с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC on ESPN 66 в ночь с 26 на 27 апреля. Поединок начнется около 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Перейра — Магомедов

Магомедову — 34 года, в его профессиональном рекорде — 27 побед, шесть поражений и одна ничья. В предыдущем бою дагестанец победил Брунно Феррейру.

Перейре — 31 год, на профессиональном уровне он одержал 31 победу и потерпел 12 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися. В предыдущем бою бразилец уступил Энтони Эрнандесу.

В прямом эфире поединок и главный кард турнира покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Результат боя и турнира можно изучать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».