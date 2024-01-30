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Сегодня, 11:33

Атлетическая комиссия штата Калифорния изменила правила ММА после боя россиянина Евлоева

Давид Хачатрян
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Скриншот трансляции — Мовсар Евлоев (в черных трусах).

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер подтвердил, что если боец опустит одну руку на канвас, то его соперник сможет бить ногой.

«Мы планируем легализовать удары ногами, когда у другого бойца одна рука на канвасе. Если боец захочет лечь, то ему нужно будет упасть на спину или встать на колено — он больше не сможет держать одну руку на канвасе. Это правило вызывает путанницу», — сказал Фостер на The MMA Hour.

Ранее Мовсар Евлоев (18-0) в бою с Арнольдом Алленом (19-2) на UFC 297 положил одну руку на канвас, после чего Аллен несколько раз ударил россиянина коленом. Эти удары были признаны нелегальными.

Мовсар Евлоев
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