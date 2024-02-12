Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

12 февраля, 12:06

Генри Сехудо уволил своего тренера: «Я от тебя избавляюсь»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) больше не тренируется под руководством Эрика Альбаррацина, с которым он сотрудничал долгие годы.

«Ты был со мной на последних Олимпийских играх и помогал мне, но сейчас я хочу сообщить тебе, что в этом лагере я избавляюсь от конкретных тренеров, и от тебя в том числе. Иногда ты становишься слишком близок к кому-то, и люди начинают чувствовать себя слишком комфортно. Сейчас я хочу, чтобы в этом бойцовском лагере все было строго по делу», — сказал Сехудо на UFC Countdown.

Сехудо и Сераб Двалишвили (16-4) подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Генри Сехудо
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тейлор Свифт поцеловала футболиста после Супербоула
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конор Макгрегор подтвердил, что проведет бой летом

Анкалаев обратился к Хиллу: «Я преподам тебе мастер-класс»
Новости
RSS RSS
Все новости