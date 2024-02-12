Генри Сехудо уволил своего тренера: «Я от тебя избавляюсь»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) больше не тренируется под руководством Эрика Альбаррацина, с которым он сотрудничал долгие годы.

«Ты был со мной на последних Олимпийских играх и помогал мне, но сейчас я хочу сообщить тебе, что в этом лагере я избавляюсь от конкретных тренеров, и от тебя в том числе. Иногда ты становишься слишком близок к кому-то, и люди начинают чувствовать себя слишком комфортно. Сейчас я хочу, чтобы в этом бойцовском лагере все было строго по делу», — сказал Сехудо на UFC Countdown.

Сехудо и Сераб Двалишвили (16-4) подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.