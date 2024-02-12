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12 февраля, 13:07

Анкалаев обратился к Хиллу: «Я преподам тебе мастер-класс»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) дал понять, что хочет следующий бой провести против бывшего чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилл (12-1).

«Джамал Хилл, мне это нравится. Продолжай говорить обо мне. Я хочу, чтобы ты выиграл свой следующий бой, и тогда я преподам тебе мастер-класс в бою и покажу, что значит быть мужчиной», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Джамал Хилл
Магомед Анкалаев
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