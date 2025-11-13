Василевский объяснил, как Махачеву победить в бою с Маддаленой

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Маддалена — очень опасный соперник для Ислама. У него очень хорошо поставленные удары, такие четкие. Причем что по голове, что по корпусу. Поэтому Исламу нужно стараться как можно меньше времени проводить на дистанции, боксировать с ним. То есть, на мой взгляд, нужно быстрее стараться сблизиться, чтобы как можно меньше пропустить ударов. Поэтому чем больше Ислам будет его переводить в партер и удерживать, тем будет безопаснее в стойке. А в партере с ним проблем быть не должно», — сказал Василевский «СЭ».

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул в полусреднем весе против чемпиона дивизиона Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.