Генри Сехудо намекнул на завершение карьеры в случае поражения от Двалишвили

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) допустил, что завершит карьеру в случае поражения от второго номера рейтинга легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили (16-4).

«Это бой за звание претендента номер один, — сказал Сехудо в эфире программы The HJR Experiment. — Если бы я [досрочно] проиграл Алджамейну Стерлингу, то никогда бы не стал больше драться. Спорт — это тяжело. У меня двое детей, и проводить тренировочные лагери не легко. Все или ничего».

Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.