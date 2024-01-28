Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:16

Джастин Гейджи: «Сен-Дени может побить Порье»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) рассказал, в чем опасность для третьего номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье в бое с 11-м номером рейтинга Бенуа Сен-Дени (13-1).

«Я уверен, что Сен-Дени может побить Порье. У него отличные навыки. Этот бой похож на мой поединок с Рафаэлем Физиевым — Порье будет противостоять молодой парень, полный уверенности. Эти молодые бойцы голодны, уверены в себе и у них потрясающие навыки», — сказал Гейджи в интервью Кевину Йолу.

Сен-Дени и Порье подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бывшему форварду клубов НХЛ грозит 50 лет тюрьмы за изнасилование
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генри Сехудо намекнул на завершение карьеры в случае поражения от Двалишвили

Дэн Хукер: «Я буду драться с Бенилом Дариушем в июне»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости