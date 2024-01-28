Джастин Гейджи: «Сен-Дени может побить Порье»

Обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) рассказал, в чем опасность для третьего номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье в бое с 11-м номером рейтинга Бенуа Сен-Дени (13-1).

«Я уверен, что Сен-Дени может побить Порье. У него отличные навыки. Этот бой похож на мой поединок с Рафаэлем Физиевым — Порье будет противостоять молодой парень, полный уверенности. Эти молодые бойцы голодны, уверены в себе и у них потрясающие навыки», — сказал Гейджи в интервью Кевину Йолу.

Сен-Дени и Порье подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.