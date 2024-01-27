Хамзат Чимаев может стать следующим соперником Исраэля Адесаньи

Непобежденный Хамзат Чимаев (13-0) может стать следующим оппонентом Исраэля Адесаньи (24-3). Об этом сообщает тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе Майк Ангов.

«Иззи вернулся в зал, и с кем он будет драться зависит от UFC, — сказал Ангов в интервью Sky Sports. — Очевидно, что бой Иззи — Дрикус — один из вариантов. Мы должны быть готовы к нему. Но мы также готовы к потенциальному бою с Шоном Стриклендом, и мы готовы к потенциальному бою с Хамзатом Чимаевым. Это наиболее очевидные варианты, но не нам решать».

Адесанья планирует принять участие в UFC 300, который пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

В последнем поединке Адесанья проиграл Шону Стриклэнду единогласным решением судей и лишился пояса чемпиона.