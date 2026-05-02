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2 мая, 16:16

Газиев проиграл Перичичу нокаутом на турнире UFC в Австралии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Представитель Бахрейна Шамиль Газиев потерпел поражение от новозеландца Брэндо Перичича на турнире UFC Fight Night 275, который проходит в Перте.

Поединок тяжеловесов открыл главный кард вечера. Перичич одержал победу нокаутом во втором раунде.

Для 31-летнего новозеландца этот успех стал пятым досрочным подряд. Всего на его счету 7 побед (6 нокаутом) и одно поражение в восьми поединках.

36-летний Газиев проиграл третий бой в карьере при 14 победах — все поражения он потерпел нокаутами. Также Газиев потерпел второе поражение подряд.

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Брэндо Перичич
Шамиль Газиев
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