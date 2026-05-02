Пратес техническим нокаутом победил Маддалену на турнире UFC Fight Night 275

Бразильский боец Карлос Пратес победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

Пратес одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

32-летний Пратес одержал третью победу подряд. Всего на его счету 24 победы (19 нокаутом) и 7 поражений.

29-летний Маддалена потерпел второе поражение кряду. Всего он одержал 18 побед и потерпел 4 поражения в смешанных единоборствах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Пратес

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