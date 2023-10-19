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Сегодня, 07:56

Шара Буллет назвал навык, который он бы перенял у Махачева

Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) в интервью «СЭ» признался, что хотел бы научиться правильно делать прогиб.

«Какой бы перенял навык у Махачева? Прогиб, или суплекс (смеется). Я когда-то бросал так на тренировках, но это очень опасно для меня, потому что я его [прием] неправильно делаю, потому что нужно уметь правильно приземлять соперника, а я в голову втыкаю и травму могу нанести, на тренировках такие вещи недопустимы», — сказал Буллет «СЭ».

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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