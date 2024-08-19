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Сегодня, 11:20

Гаджиев: «UFC деградирует. Лично я в этом просто уверен»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал анонс боя между чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой и Халилом Раунтри (13-5), подчеркнув, что у лиги дефицит кадров.

«Я давно говорю о том, что Анкалаев не нужен UFC. Причин много. Во-первых, он в плане медиаки скучноват. Во-вторых, он неудобный соперник для Перейры. Все-таки он может его за счет доминирования в борьбе перевести. А Перейра сейчас одна из звезд UFC. Ну и плюс еще есть Ислам Махачев. Зачем еще один чемпион для России? Тем более еще один дагестанец, представляющий один отдельно взятый регион.

Поэтому Анкалаева будут держать как можно дальше от титула. Вопрос, кого ему дадут. Я даже читаю фамилию этого человека, потому что я его толком не знаю, но слышал про него. Раунтри. Против Перейры, ну извините, конечно, но это не бой за титул, это просто фейк. Делая такие бои, по сути, организация признается в том, что она занимается продвижением отдельно взятого бойца, что, конечно, неплохо в целом для организации, но и то, что у нее колоссальный дефицит кадров и то, что организация деградирует. Согласны ли вы с тем, что сейчас у UFC действительно проблемы с именами? Лично я в этом просто уверен», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Перейра и Раунтри подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ciXKOdhXlak
Камил Гаджиев
UFC
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