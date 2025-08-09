Бокс/ММА
9 августа, 07:15

UFC on ESPN 72 Долидзе — Эрнандес: кард боев, во сколько начало, где смотреть трансляцию

11 поединков запланированы в карде турнира UFC on ESPN 72
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night состоится в ночь с 9 на 10 августа. Поединки будут проходить на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, основного карда — в 2.00.

Основной кард

  • Роман Долидзе — Энтони Эрнандес
  • Стив Эрцег — Оде Осборн
  • Ясмин Луисиндо — Анджела Хилл
  • Андре Фили — Кристиан Родригес
  • Майлз Джонс — Жан Мацумото
  • Эрик Андрес — Кристиан Лерой Дункан

Предварительный кард

  • Джулиус Уолкер — Рафаэл Серкейра
  • Элайджа Смит — Тосиоми Кадзама
  • Урош Медич — Гилберт Урбина
  • Габриэлла Фернандеш — Юлия Столяренко
  • Коди Брандейдж — Эрик Макконико

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

