UFC on ESPN 72 Долидзе — Эрнандес: кард боев, во сколько начало, где смотреть трансляцию
11 поединков запланированы в карде турнира UFC on ESPN 72
Турнир UFC Fight Night состоится в ночь с 9 на 10 августа. Поединки будут проходить на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, основного карда — в 2.00.
Основной кард
- Роман Долидзе — Энтони Эрнандес
- Стив Эрцег — Оде Осборн
- Ясмин Луисиндо — Анджела Хилл
- Андре Фили — Кристиан Родригес
- Майлз Джонс — Жан Мацумото
- Эрик Андрес — Кристиан Лерой Дункан
Предварительный кард
- Джулиус Уолкер — Рафаэл Серкейра
- Элайджа Смит — Тосиоми Кадзама
- Урош Медич — Гилберт Урбина
- Габриэлла Фернандеш — Юлия Столяренко
- Коди Брандейдж — Эрик Макконико
Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.
