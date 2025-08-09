Турнир UFC Fight Night состоится в ночь с 9 на 10 августа. Поединки будут проходить на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, основного карда — в 2.00.

Основной кард

Роман Долидзе — Энтони Эрнандес

Стив Эрцег — Оде Осборн

Ясмин Луисиндо — Анджела Хилл

Андре Фили — Кристиан Родригес

Майлз Джонс — Жан Мацумото

Эрик Андрес — Кристиан Лерой Дункан

Предварительный кард

Джулиус Уолкер — Рафаэл Серкейра

Элайджа Смит — Тосиоми Кадзама

Урош Медич — Гилберт Урбина

Габриэлла Фернандеш — Юлия Столяренко

Коди Брандейдж — Эрик Макконико

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.