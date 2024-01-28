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Сегодня, 14:15

Жорж Сен-Пьер: «Я уже не тот человек, каким был раньше»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) подтвердил, что не планирует возвращаться в бои.

«Иногда мне не хватает адреналина, победы. Когда ты выигрываешь бой, ничто не может сравниться с этим, и, к сожалению, я, наверное, никогда не испытаю этого чувства, — сказал Сен-Пьер во время семинара в Bangtao Muay Thai & MMA на Пхукете, Таиланд. — У меня больше никогда не будет такого ощущения, что я выиграл еще один титул чемпиона, и я скучаю по этому чувству. Но такова реальность, и я смирился с этим. Я должен был участвовать в соревнованиях по грэпплингу. Но из-за травмы, полученной в ноябре, я отказался, я до сих пор не восстановился. Сейчас на радаре ничего нет.

Мне 42 года. Я уже не тот человек, каким был раньше, когда участвовал в боях. Было время, когда у меня был невероятный драйв, я хотел стать чемпионом. Ничто в мире не могло меня остановить. Ментально я был неудержим. У меня был сумасшедший, сумасшедший драйв. Если закрывалась одна дверь, я открывал другую. Если две двери были закрыты, я выбивал их силой. Я был готов практически на все, чтобы достичь своей цели, но теперь я уже не тот человек. Тот голод исчез. Когда этот голод пропадает, я думаю, это признак того, что тебе пора на пенсию. К сожалению, многие бойцы не следуют этому знаку и уходят на пенсию слишком поздно».

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.

Жорж Сен-Пьер
UFC
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