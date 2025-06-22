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Физиев — о победе над Бахамондесом: «Я не мог проиграть у себя дома»

Сергей Разин
корреспондент

Боец Рафаэль Физиев из Азербайджана прокомментировал победу в со-главном поединке UFC on ABC 8 в Баку над чилийцем Игнасио Бахамондесом.

«Очень хороший бой, я не мог проиграть у себя дома, перед этой аудиторией, перед народом-победителем, мы, азербайджанцы — победители. Азербайджан заслужил счастья, эти зрители заслужили счастья, заслужили улыбаться и кричать от радости, я счастлив представлять мою родину. Что дальше? Не знаю, брат, вчера я видел, что у Илона Маска проблемы с его ракетой, я — ракета, меня можно отправить на Луну», — сказал Физиев после боя.

Поединок в легком весе продлился все три раунда и завершился победой Физиева единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27).

На счету 32-летнего Физиева 13 побед и 4 поражения, у 27-летнего Бахамондеса 17 побед при 6 поражениях.

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Игнасио Бахамондес
Рафаэль Физиев
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