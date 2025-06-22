Физиев: «Рад наконец-то снова победить»

Боец Рафаэль Физиев из Азербайджана отреагировал на победу в со-главном поединке UFC on ABC 8 в Баку над чилийцем Игнасио Бахамондесом.

«Рад наконец-то снова победить! Спасибо тем, кто всегда поддерживал меня. Сегодня мы празднуем вместе», — написал Физиев в соцсетях.

Поединок в легком весе продлился все три раунда и завершился победой Физиева единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27).

На счету 32-летнего Физиева 13 побед и 4 поражения, у 27-летнего Бахамондеса 17 побед при 6 поражениях.