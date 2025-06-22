Аспиналл отреагировал на звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе UFC

Английский боец Том Аспиналл отреагировал на новость о том, что он стал новым абсолютным чемпионом в тяжелом весе после того, как американец Джон Джонс завершил карьеру.

«Для вас фанаты. Пришло время оживить тяжелый дивизион. Неоспоримый абсолютный действующий чемпион», — написал Аспиналл в соцсетях.

32-летний англичанин одержал 15 побед и потерпел 3 поражения. В последнем поединке в июле 2024 года Аспиналл победил Кертиса Блэйдса.