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Аспиналл отреагировал на звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе UFC

Сергей Разин
корреспондент

Английский боец Том Аспиналл отреагировал на новость о том, что он стал новым абсолютным чемпионом в тяжелом весе после того, как американец Джон Джонс завершил карьеру.

«Для вас фанаты. Пришло время оживить тяжелый дивизион. Неоспоримый абсолютный действующий чемпион», — написал Аспиналл в соцсетях.

32-летний англичанин одержал 15 побед и потерпел 3 поражения. В последнем поединке в июле 2024 года Аспиналл победил Кертиса Блэйдса.

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Том Аспиналл
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