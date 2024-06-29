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Сегодня, 06:00

Энтони Смит — Роман Долидзе: время начала и где смотреть бой UFC 303

Смит проведет поединок против Долидзе на турнире UFC 303 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Долидзе.
Фото Global Look Press

Американец Энтони Смит проведет поединок против грузинского бойца Романа Долидзе на турнире UFC 303 в ночь на 30 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя Смит — Долидзе ожидается в 06.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 303. В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе UFC Fight Pass. Основной кард можно смотреть в эфире «Матч ТВ».

Рекорд Смита в ММА — 38-19-0. На счету Долидзе рекорд в профессиональной карьере — 12-3-0.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Роман Долидзе
Энтони Смит
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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