Немков: «У Прохазки есть все шансы в бою с Перейрой»

Экс-чемпион Bellator Вадим Немков поделился мнением о бое Алекса Перейры с Иржи Прохазкой на турнире UFC 303.

«Думаю, у Прохазки есть все шансы, если он не будет лезть в размен и будет действовать в той манере, в которой он начинал предыдущий бой, разбивая соперника и проводя тейкдауны. Если он пойдет в размен, то и результат будет таким же, как в первом бою. Оба соперника — бойцы очень высокого уровня, неудобные, проблематичные. Но думаю, что Магомед Анкалаев разберет обоих, если подойдет в хорошей физической форме и будет готов психологически», — цитирует Vprognoze.ru Немкова.

Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой (10-2) и чехом Иржи Прохазкой (30-4-1) станет главным событием турнира UFC 303 в Лас-Вегасе.