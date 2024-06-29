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Немков: «У Прохазки есть все шансы в бою с Перейрой»

Экс-чемпион Bellator Вадим Немков поделился мнением о бое Алекса Перейры с Иржи Прохазкой на турнире UFC 303.
Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Вадим Немков поделился мнением о бое Алекса Перейры с Иржи Прохазкой на турнире UFC 303.

«Думаю, у Прохазки есть все шансы, если он не будет лезть в размен и будет действовать в той манере, в которой он начинал предыдущий бой, разбивая соперника и проводя тейкдауны. Если он пойдет в размен, то и результат будет таким же, как в первом бою. Оба соперника — бойцы очень высокого уровня, неудобные, проблематичные. Но думаю, что Магомед Анкалаев разберет обоих, если подойдет в хорошей физической форме и будет готов психологически», — цитирует Vprognoze.ru Немкова.

Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой (10-2) и чехом Иржи Прохазкой (30-4-1) станет главным событием турнира UFC 303 в Лас-Вегасе.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/boxing/11807696-nemkov-ankalaev-razberet-i-perejru-i-prohazku.html
Вадим Немков
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