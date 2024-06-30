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Сегодня, 05:45

Энтони Смит — Роман Долидзе: смотреть бой UFC 303 в прямом эфире

Бой Энтони Смит — Роман Долидзе пройдет на UFC 303
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Роман Долидзе.
Фото Global Look Press

Американец Энтони Смит проведет поединок против грузинского бойца Романа Долидзе на турнире UFC 303 в ночь на 30 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя Смит — Долидзе ожидается в 06.00 по московскому времени.

Рекорд Смита в ММА — 38-19-0. На счету Долидзе рекорд в профессиональной карьере — 12-3-0.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 303. В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе UFC Fight Pass. Основной кард можно смотреть в эфире «Матч ТВ».

Следите за самыми интересными событиями турнира UFC 303 с текстовой онлайн-трансляцией на сайте «СЭ». Больше информации о вечере ММА в Лас-Вегасе можно найти в нашем материале.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роман Долидзе
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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