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Сегодня, 06:09

Чиассон победила Силву техническим нокаутом на UFC 303

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильянка Майра Буэно Силва проиграла американке Мэйси Чиассон в бою в легчайшем весе на турнире UFC 303.

Чиассон одержала победу техническим нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летней американки 10 побед и 3 поражения. У 32-летней Силвы 10 побед, 4 поражения и ничья (еще один бой признан несостоявшимся).

UFC 303 проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой.

Иржи Прохазка, Алекс Перейра и&nbsp;Андрей Орловский. UFC 303: титульный бой Перейры и Прохазки, Орловский потерпел четвертое поражение подряд. Онлайн-трансляция

Майра Буэно Сильва
Мэйси Чиассон
UFC
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