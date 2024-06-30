Чиассон победила Силву техническим нокаутом на UFC 303

Бразильянка Майра Буэно Силва проиграла американке Мэйси Чиассон в бою в легчайшем весе на турнире UFC 303.

Чиассон одержала победу техническим нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летней американки 10 побед и 3 поражения. У 32-летней Силвы 10 побед, 4 поражения и ничья (еще один бой признан несостоявшимся).

UFC 303 проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой.