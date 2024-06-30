Иэн Гэрри победил Пэйджа единогласным решением на UFC 303

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри оказался сильнее британца Майкла Пэйджа в поединке в полусреднем весе на турнире UFC 303.

26-летний Гэрри победил единогласным решением судей (29-28, 29-28,29-28).

Теперь на счету ирландца 14 побед и ни одного поражения. У 37-летнего Пэйджа 22 победы и 3 поражения.

UFC 303 проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой.