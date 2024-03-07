Петр Ян: «Шону О'Мэлли просто подарили пояс»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) считает, что пятый номер рейтинга в легчайшем весе Марлон Вера (23-8) не заслуживает драться за пояс, а действующему чемпиону в легчайшем весе Шону О’Мэлли (17-1) подарили титул.

«Я считаю, что Марлону Вере дали подарок, он не заслуживает драться за пояс, так как он проигрывал Кори Сэндхэгену, — сказал Ян на пресс-конференции UFC. — Конечно, не мне решать, кому драться за пояс, но я намерен серьезно вернуться и забрать свой реванш. Шон выбрал себе удобного соперника. Он понимает, что не победит других претендентов. Я напомню, как он выиграл бой в поединке со мной. Ему просто подарили этот пояс.

Кто победит [в бою О’Мэлли и Веры]? Честно сказать, 50 на 50. Тот, кто сможет навязать свой стиль, свой план на бой».

О’Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.