Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

7 марта, 11:17

Петр Ян: «Шону О'Мэлли просто подарили пояс»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) считает, что пятый номер рейтинга в легчайшем весе Марлон Вера (23-8) не заслуживает драться за пояс, а действующему чемпиону в легчайшем весе Шону О’Мэлли (17-1) подарили титул.

«Я считаю, что Марлону Вере дали подарок, он не заслуживает драться за пояс, так как он проигрывал Кори Сэндхэгену, — сказал Ян на пресс-конференции UFC. — Конечно, не мне решать, кому драться за пояс, но я намерен серьезно вернуться и забрать свой реванш. Шон выбрал себе удобного соперника. Он понимает, что не победит других претендентов. Я напомню, как он выиграл бой в поединке со мной. Ему просто подарили этот пояс.

Кто победит [в бою О’Мэлли и Веры]? Честно сказать, 50 на 50. Тот, кто сможет навязать свой стиль, свой план на бой».

О’Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
В возрасте 89 лет умер народный артист РФ Александр Ширвиндт
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Ян: «Я покажу Сонгу Ядонгу, чей бокс лучше»

Петр Ян назвал двух бойцов, с которыми он хочет подраться
Новости
RSS RSS
Все новости