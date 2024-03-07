Петр Ян назвал двух бойцов, с которыми он хочет подраться

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) признался, что хочет взять реванши у первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4) и действующего чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (17-1).

«С кем я хочу подраться? Честно сказать, мне интересны те поединки, в которых я уступил. Это Мераб [Двалишвили], Шон [О'Мэлли]», — сказал Ян на пресс-конференции UFC.

Ян и Сонг Ядонг (21-6) подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.