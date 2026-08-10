Экс-чемпион UFC Двалишвили провел спарринг с миллиардером Цукербергом в открытом море

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили и миллиардер Марк Цукерберг устроили спарринг на платформе в открытом море.

Видео поединка 35-летний боец опубликовал в своих соцсетях. В конце боя Двалишвили бросил соперника в воду.

«Снова на барже с Мерабом Двалишвили, второй раунд», — прокомментировал пост с видео Цукерберг.

«С тобой всегда отличные спарринги и тренировки», — ответил миллиардеру Двалишвили.

В профессиональных ММА Двалишвили одержал 21 победу и потерпел 5 поражений. 6 декабря он проиграл единогласным решением россиянину Петру Яну на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе и лишился чемпионского титула.