Махачев поймал акулу на рыбалке в Атлантическом океане

Чемпион UFC Ислам Махачев поймал акулу на ночной рыбалке в Атлантическом океане.

34-летний россиянин опубликовал видео с рыбалки в соцсетях.

«Было нелегко», — написал Махачев.

В ночь с 15 на 16 августа россиянин проведет титульный бой с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и 1 поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при 1 поражении.