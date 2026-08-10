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Сегодня, 12:41

Махачев поймал акулу на рыбалке в Атлантическом океане

Сергей Филин
Ислам Махачев.
Фото Соцсети Ислама Махачева

Чемпион UFC Ислам Махачев поймал акулу на ночной рыбалке в Атлантическом океане.

34-летний россиянин опубликовал видео с рыбалки в соцсетях.

«Было нелегко», — написал Махачев.

В ночь с 15 на 16 августа россиянин проведет титульный бой с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и 1 поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при 1 поражении.

Источник: Соцсети Ислама Махачева
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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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