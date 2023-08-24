Бойцы UFC должны отчислять процент с прибыли своего бизнеса UFC

Обозреватель Джон Нэш во время своего шоу «Hey Not the Face!» заявил, что с недавних пор в контракты UFC внесены изменения, которое может позволить компании получить долю в любом бизнес-предприятии, которое откроет действующий боец лиги.

«Допустим, Шон О'Мэлли открывает свой диспансер или какое-либо другое предприятие — магазин, где продается много «вкусняшек». Но UFC вклинивается в сделку и получает значительный процент от нее. Таким образом, теперь не только он получает все деньги. Ему приходится отдавать часть денег UFC, что довольно удивительно, если это действительно произойдет.

Также удивительно, что UFC может платить ему так мало по сравнению с тем, сколько он приносит компании, потому что аргумент, который приводит UFC и который будут приводить фанаты, заключается в том, что лига сделала этого парня звездой, и поэтому они заслуживают доли от всего, потому что именно они дали ему платформу, без которой он никогда бы не стал звездой", — сказал Нэш.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.