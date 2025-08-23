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23 августа 2025, 14:35

Джонни Уокер — Миньян Чжан: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Джонни Уокер и Миньян Чжан проведут бой на UFC Fight Night 257 23 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Бразильский боец Джонни Уокер и китаец Миньян Чжан проводят поединок на турнире UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Бой является главным событием вечера на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай).

ММА UFC: Уокер — Чжан

Ориентировочное время начала боя Уокер vs Чжан — 15.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Джонни Уокер — Миньян Чжан на UFC Fight Night 257

Бой между Уокером и Чжаном, как и все поединки UFC Fight Night 257 в полном объеме, в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

Джонни Уокер&nbsp;&mdash; Миньян Чжан, Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Вальдо Кортес-Акоста.Уокер — Чжа, Павлович — Кортес-Акоста. Онлайн-трансляция UFC Fight Night 257

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC в Китае. Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Статистика перед боем Джонни Уокер — Миньян Чжан на UFC Fight Night 257
Джонни Уокеру — 33 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 21 победа, 9 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущее появление Джонни в клетке — 22 июня 2024 года на турнире UFC on ABC 6. Тогда боец проиграл нокаутом в первом раунде швейцарцу Волкану Оздемиру в первом раунде.

Чжану Миньяну — 33 года. В профессиональной карьере он одержал 19 побед и потерпел 6 поражения. Предыдущий поединок китаец провел 26 апреля 2025 года против американца Этони Смита на турнире UFC on ESPN 66 и победил его техническим нокаутом после ударов локтями в первом раунде.

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Джонни Уокер
Мингианг Жанг
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