Стерлинг победил Ортегу на турнире UFC Fight Night 257

Американский боец Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Брайана Ортегу в поединке в полулегком весе на UFC Fight Night 257 в Шанхае.

Бой продолжался все пять раундов, Стерлинг одержал победу единогласным решением судей.

34-летний Ортега в ММА провел 22 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел 4 поражения, еще 1 бой был без результата. У 35-летнего Стерлинга в профессиональной карьере — 25 побед и 5 поражений.

ММА UFC: Ортега — Стерлинг