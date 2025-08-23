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23 августа 2025, 15:13

Стерлинг победил Ортегу на турнире UFC Fight Night 257

Павел Лопатко

Американский боец Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Брайана Ортегу в поединке в полулегком весе на UFC Fight Night 257 в Шанхае.

Бой продолжался все пять раундов, Стерлинг одержал победу единогласным решением судей.

Джонни Уокер&nbsp;&mdash; Миньян Чжан, Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Вальдо Кортес-Акоста.Уокер — Чжан, Павлович победил Кортеса-Акосту. Онлайн-трансляция UFC Fight Night 257

34-летний Ортега в ММА провел 22 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел 4 поражения, еще 1 бой был без результата. У 35-летнего Стерлинга в профессиональной карьере — 25 побед и 5 поражений.

ММА UFC: Ортега — Стерлинг
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Алджамейн Стерлинг
Брайэн Ортега
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