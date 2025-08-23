Павлович — после победы над Кортесом-Акостой: «Кто следующий? Дана, дай мне оппонента»

Российский боец Сергей Павлович прокомментировал свою победу над доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае.

«Приветствую Китай! Спасибо, Россия! Мы изучали его (Кортеса-Акосту — прим.), я готовился к новому сопернику в октагоне. Кто следующий? Дана (Уайт, президент UFC — прим.), дай мне оппонента», — сказал 33-летний боец в октагоне после поединка.

Павлович победил единогласным решением судей, бой продолжался все три раунда.

У Павловича в карьере теперь 20 побед и 3 поражения. Кортес-Акоста в ММА провел 16 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел 2 поражения.