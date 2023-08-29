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29 августа, 23:39

Джон Джонс: «Волков не использует свою длину, как мог бы. Туйваса надерет ему зад»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился прогнозом на предстоящий поединок Александра Волкова и Тая Туйвасы.

«Я ставлю на Туйвасу. Я видел, как Волков проигрывал ребятам, которые гораздо ниже его. Он не использует свою длину так, как мог бы. Думаю, Тай доберется до его задницы», — сказал Джонс на подкасте «Kanpai Pandas».

Поединок Волкова и Туйвасы пройдет 10 сентября на UFC 293 в австралийском Сиднее.

Александр Волков (единоборства)
Джон Джонс
Тай Туиваса
UFC
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