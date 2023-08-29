Джон Джонс: «Волков не использует свою длину, как мог бы. Туйваса надерет ему зад»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился прогнозом на предстоящий поединок Александра Волкова и Тая Туйвасы.

«Я ставлю на Туйвасу. Я видел, как Волков проигрывал ребятам, которые гораздо ниже его. Он не использует свою длину так, как мог бы. Думаю, Тай доберется до его задницы», — сказал Джонс на подкасте «Kanpai Pandas».