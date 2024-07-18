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Джон Джонс не признал себя виновным в запугивании агентов по тестированию на допинг

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) во время виртуального слушания в городском суде округа Берналильо не признал себя виновным в двух правонарушениях, связанных с инцидентом, произошедшим 30 марта, когда агенты по тестированию на допинг пришли в дом бойца для тестирования.

Джонс присутствовал на слушании вместе с адвокатом Кристофером Доддом, а вела слушания судья Бриттани Мальдонадо. Дата следующего суда еще не определена. Если Джонса признают виновным по обоим обвинениям, ему грозит менее года тюремного заключения и штрафы на общую сумму 1500 долларов.

В полицейском отчете, полученном ABQ Raw, сообщается, что агенты по тестированию на допинг пришли в дом Джонса в Альбукерке, чтобы взять образец. В отчете говорится, что Джонс «выглядел взволнованным», когда ему не удалось сдать анализ мочи и ему предложили сдать анализ крови.

В отчете также говорится, что Джонс якобы взял мобильный телефон одного из агентов, спросил, почему агенты приходят так рано, и сказал: «Вы знаете, что происходит с людьми, которые приходят ко мне домой? Они заканчивают жизнь самоубийством».

Джон Джонс
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ММА
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