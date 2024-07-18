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Сегодня, 07:13

Суд запретил Джону Джонсу владеть оружием и употреблять алкоголь

Давид Хачатрян
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Экс-чемпиону UFC в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе Джону Джонсу (27-1) запрещено до следующих судебных слушаний по делу о запугивании агентов по тестированию на допинг владеть огнестрельным или опасным оружием, ему запрещено употреблять алкоголь или наркотики, он должен уведомлять суд о смене адреса и поддерживать связь со своим адвокатом. Кроме того, Джонс должен избегать контактов с предполагаемыми жертвами этого дела. Дата следующих слушаний еще не определена.

Джонс во время виртуального слушания в городском суде округа Берналильо не признал себя виновным в двух правонарушениях. Если Джонса признают виновным по обоим обвинениям, ему грозит менее года тюремного заключения и штрафы на общую сумму 1500 долларов.

30 марта агенты по тестированию на допинг пришли в дом бойца. В отчете также говорится, что Джонс якобы взял мобильный телефон одного из агентов, спросил, почему агенты приходят так рано, и сказал: «Вы знаете, что происходит с людьми, которые приходят ко мне домой? Они заканчивают жизнь самоубийством».

Джон Джонс
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