Боец UFC Алексеева сообщила, когда вернется к выступлениям

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, что решила проблемы со здоровьем и назвала сроки возвращения в октагон.

«Проблемы со здоровьем позади, врачи уже разрешили вернуться к тренировкам. Очень соскучилась по боям, планирую вернуться в октябре-ноябре», — цитирует спортсменку Metaratings.

На счету 34-летней Алексеевой пять побед и два поражения. В последнем поединке россиянка уступила англичанке Мелиссе Диксон единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 230, который прошел 14 октября 2023 года.