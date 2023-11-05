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UFC работает над реваншем Махачева и Оливейры на 20 января 2024-го на UFC 297

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) проведет следующий бой против экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9) 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада. Об этом сообщил инсайдер и журналист Ариэль Хельвани в соцсети X.

«UFC планирует сделать бой Махачева и Оливейры главным событием UFC 297. Турнир должен состояться 20 января в Торонто. Изначально планировалось, что турнир возглавит бой Волкановски и Топурии», — написал Хельвани в соцсети X.

Махачев и Оливейра должны были провести реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Однако бразилец получил травму и его заменил действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-3).

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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