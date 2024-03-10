Джек Делла Маддалена победил Гилберта Бернса на UFC 299

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена (17-2) нанес четвертому номеру рейтинга бразильцу Гилберту Бернсу (22-7) второе поражение подряд, одолев его техническим нокаутом в третьем раунде.

Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Маддалена провел в UFC семь поединков, большинство из которых выиграл досрочно. Предыдущие две победы он одержал раздельным решением судей.

Бернс в прошлом бою проиграл второму номеру рейтинга в полусреднем весе Белалу Мухаммаду (23-3) единогласным решением судей. Поединок состоялся 6 мая 2023-го на UFC 288 в Нью-Джерси, США.