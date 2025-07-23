Топурия рассказал о желании провести бой с Махачевым в Белом доме

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия признался, что хотел бы провести поединок с россиянином Исламом Махачевым в Белом доме.

«Я бы с удовольствием подрался перед гражданами США. Посмотрим, что из этого получится. Неважно, в каком весе мы подеремся. Хотя когда ты поднимаешься в весе, ты уже не хочешь спускаться обратно», — цитирует Топурию Full Send MMA.

4 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти поединок UFC, которой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.